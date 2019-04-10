Москва, 10 апреля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. На портале госууслуг mos.ru обновился сервис «Запись к ветеринарному врачу». Услуга доступна и незарегистрированным пользователям, сообщается на портале мэра Москвы.

Paul L Dineen На приёме у ветеринара

Теперь записать на приём к ветеринару могут владельцы любых домашних животных (птицы, рептилии, грызуны и т.д.). Ранее записаться на приём могли только владельцы кошек и собак.

С помощью обновлённой электронной услуги москвичи могут записать домашних животных на прием к врачу в любую из 27 ветеринарных клиник столицы.

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Как сообщало, ИА REGNUM новая электронная услуга «Запись к ветеринарному врачу» появилась на портале госуслуг Москвы в декабре 2018 года.

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