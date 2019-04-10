Москва, 10 апреля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 апреля завершились снижением. С достигнутого максимума $71,32 цена снизилась на 1,5%, до $70,27. Негативное влияние на нефтяной рынок оказал обновленный прогноз Международного валютного фонда, а также опубликованный доклад администрации энергетической информации США (EIA), в котором был повышен прогноз по уровню добычи нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно новым оценкам МВФ, рост мировой экономики в 2019 году составит 3,3% против ожидавшихся в январе 3,5%. В 2020 году МВФ по-прежнему предполагает подъем на 3,6%.

EIA повысила свой прогноз по уровню добычи нефти в США в 2019 г. до 12,39 млн баррелей в день, в 2020 г. — на 0,5%, до 13,1 млн баррелей. На 2019 г. агентство ожидает роста цен на нефть WTI на 4,8%, до 58,80 долларов за баррель, и роста цены Brent на 3,8%, до 65,15 доллара за баррель.

9 апреля вечером опубликовал свой отчет Американский институт нефти (API). Согласно последним данным, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,1 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 7,1 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,4 млн баррелей. Рынок не отреагировал на отчет. Аналогичные данные сегодня представит минэнерго США.

Сегодня, 10 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $70,61 (-0,20%). Фактором поддержки нефтяных цен является возможность закрытия основного нефтяного порта в Ливии из-за эскалации военного конфликта в стране. По ценовой динамике текущая ситуация схожа с периодом со 2 по 4 апреля.

На сегодня запланировано очень много важных событий. Нужно быть готовым к резким разнонаправленным колебаниям. После консолидации рост продолжится, и максимум $71,30 до конца недели будет обновлен.

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