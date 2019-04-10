Москва, 10 апреля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей, сообщает 10 апреля «Российская газета» со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, люди отвечали на вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?». Жителям Москвы и Санкт-Петербурга для достойной жизни необходим доход в размере не менее 100 тыс. и 91 тыс. рублей соответственно.

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Самые невысокие запросы у жителей Якутска и Барнаула — по 55 тыс. рублей, Улан-Удэ — 54 тыс. рублей и Читы — 50 тыс. рублей. В среднем по России сумма составила 66 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования рекрутингового портала НН.ru, самые высокие заработные платы в России предлагают управленцам высшего звена и программистам — сумма их заработков доходит до 500 тыс. рублей в месяц и выше.

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