Магадан, 10 апреля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Региональный оператор Магаданской области по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) жалуется на низкий процент поступления оплат за вывоз мусора. По данным компании, за три месяца работы она получила от жителей региона только 30% от начисленных к оплате сумм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

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Такой уровень собираемости региональный оператор считает низким, и намерен решать эту проблему открытием в центре Магадана нового офиса, где горожане смогут платить за услуги вывоза мусора своевременно и без комиссии. Кроме того, сотрудники компании будут раз в неделю выезжать в посёлки Сокол и Уптар, а в населённых пунктах региона установят новые баки. Самые проблемные с точки зрения отсутствия оплаты за вывоз ТКО микрорайоны Магадана посетят общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало февраля 2019 года на Колыме ещё не были установлены тарифы на вывоз мусора по новой системе. На тот момент был выбран региональный оператор только одной из девяти зон области.