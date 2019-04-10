Москва, 10 апреля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Иск на сумму полтора миллиарда долларов подал МТС против Туркмении, сообщили в пресс-службе компании.

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В такую сумму оценивает оператор сотовой связи ущерб от прекращения работы в Туркмении — после новой оценки убытков. Иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка.

Напомним, ранее МТС уже подавал на Туркмению в суд иск на сумму $750 млн. Причиной приостановки работы МТС в Туркмении стал отказ туркменской госкомпании электросвязи «Туркментелеком» продлить договор о сотрудничестве.