Вашингтон, 10 апреля, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Клэр Грейди подала заявление об уходе в отставку, сообщила 9 апреля экс-глава МВБ Кирстен Нильсен на своей странице в Twitter.

Отставка

«Клэр Грейди попросила об отставке с завтрашнего дня. За последние два года Клэр превосходно и отлично проработала в МВБ», — заявила Нильсен.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в отставку ушла глава МВБ Кирстен Нильсен. Предположительно, причиной отставки Нильсен стало недовольство президента США Дональда Трампа отсутствием у нее четкой позиции по миграционному вопросу. После ухода Нильсен временно исполняющим обязанности министра внутренней безопасности США назначен Кевин Макэлинэн.