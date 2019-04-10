Вашингтон, 10 апреля, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Глава минфина США Стивен Мнучин заявил в ходе слушаний в конгрессе, что не имел контактов с «российскими олигархами» и не вел бизнеса с Россией. На вопросы конгрессменов о том, вел ли он переговоры с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской или Виктором Вексельбергом по вопросу санкций, Мнучин ответил отрицательно.

U.S. Department of the Treasury Стивен Мнучин

Он заявил, что ни разу не встречался с российскими бизнесменами и не вел с ними переговоров. Он лишь подчеркнул, что никогда не вел бизнеса с РФ в своей жизни, несмотря на то, что его прабабушка и прадедушка эмигрировали в США «из России».

«Я не думаю, что даже знаю кого-либо из русских олигархов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе американский минфин заявил о снятии санкций с компаний, подконтрольных российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. При этом персональные санкции в отношении российского олигарха остались в силе.