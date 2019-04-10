Израиль, 10 апреля, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Ещё один срок будет находиться у власти партия «Ликуд», заявил её глава, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в своем штабе в Тель-Авиве.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

После прошедшего в Израиле голосования 9 апреля Нетаньяху заявил:

«Блок правых партий во главе с «Ликуд» будет править Израилем ещё четыре года».

Он считает, что победил на выборах, и объявил о планах оперативно «сформировать стабильное правое правительство».

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Напомним, в Израиле продолжается подсчёт голосов. По предварительным данным, небольшой перевес — на стороне партии «Ликуд». Между тем лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц объявил, что теперь он будет возглавлять правительство и что нужно срочно собирать коалицию.