США, 10 апреля, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Израиль по праву считает Голанские высоты своими, а Россия считает Крым своим зря, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает госдеп.

Дядя Сэм

По его словам, Голанские высоты — это израильская территория, и это произошло «в результате нападения» на Израиль, когда израильтяне оборонялись, чтобы сохранить свою целостность, так что им «пришлось захватить Голанские высоты». Таким образом Израиль, считает американец, смог защитить себя от Сирии.

Совсем не то с Крымом, отмечает Помпео. Поскольку Россия «ни от кого не оборонялась», а просто захватила Крым, который ничем ей не угрожал.

Напомним, Вашингтон признал спорную территорию Голанские высоты израильской. Комментируя это решение, российский президент Владимир Путин назвал его неправомочна с точки зрения международного права.