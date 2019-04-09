Москва, 10 апреля, 2019, 01:50 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы огласил приговор обвиняемым по уголовному делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Суммарно суд приговорил фигурантов к 25 годам колонии строго режима, штрафам в размере 1,5 млрд рублей и взысканию в пользу МУП «Дороги Владивостока» 143 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dr. Leonid Kozlov Игорь Пушкарёв

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Судья Дмитрий Гордеев начал зачитывать приговор обвиняемым в 11:00 мск (18:00 Владивосток). С несколькими перерывами на оглашение ушло почти 11 часов.

Главный обвиняемый уголовного дела, экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима, штрафу в 500 млн рублей, а также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе в течение 10 лет. Бывшему градоначальнику по решению суда необходимо возместить ущерб МУП «Дороги Владивостока» в 143 млн рублей.

Андрея Пушкарёва из-за инвалидности приговорили к 8 годам условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом 500 млн рублей.

Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

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Как сообщало ИА REGNUM, обвинение запросило для Пушкарёва 17 лет колонии строгого режима. Первое судебное заседание по делу состоялось в феврале 2018 года. Бывшего мэра обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Следствие полагает, что он получил взятки на общую сумму 75 млн рублей и не давал коммерческим организациям участвовать в муниципальных аукционах по дорожному строительству. Вину братья Пушкарёвы не признавали.

Заседания по оглашению приговора переносились несколько раз.

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