Брюссель, 9 апреля, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Брюссель готов предоставить Лондону длительную отсрочку по Brexit, 9 апреля передает агентство Reuters.

Brexit

Как сообщил журналистам неназываемый официальный представитель ЕС, выход Великобритании из блока может быть сдвинут на 30 марта 2020 года.

Ранее с просьбой рассмотреть длительную отсрочку Brexit обратился к лидерам Евросоюза глава Европейского совета Дональд Туск.

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