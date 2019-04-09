Оттава, 9 апреля, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что правительство готово «обновить список возмездия» и ввести новые пошлины на товары из США, 9 апреля передает агентство Reuters.

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«Конечно, мы постоянно ищем возможность обновить список возмездия, чтобы оказать ещё большее влияние», — заявила Фриланд журналистам.

По словам посла Канады в Вашингтоне Дэвида Макнотона, новый список будет касаться сельскохозяйственной продукции — вероятно, в него попадут яблоки, свинина, этанол и вино из США.

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