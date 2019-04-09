Дамаск, 9 апреля, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Жертвами теракта в сирийской Ракке стали восемь человек, в том числе четверо бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС), 9 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

По информации очевидцев, атака была произведена заминированным автомобилем, направленным террористами на конвой СДС.

В настоящий момент СДС, поддерживаемые США, «добивают» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке и других населенных пунктах на севере Сирии.

Читайте также: Террористы атаковали армейский КПП на севере сирийской Хамы