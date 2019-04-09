Минфин США ожидает «жесткого Brexit»
Вашингтон, 9 апреля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что правительство готовится к выходу Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, 9 апреля передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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«Мы должны быть готовы к жесткому Brexit как к очень реалистичному результату», — заявил Мнучин на слушаниях в Конгрессе США.
Ранее согласованная ЕС «отсрочка» Brexit истекает 12 апреля. Между Лондоном и Брюсселем так и не заключено соглашения о выходе.
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