Вашингтон, 9 апреля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что правительство готовится к выходу Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, 9 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Томагавк

«Мы должны быть готовы к жесткому Brexit как к очень реалистичному результату», — заявил Мнучин на слушаниях в Конгрессе США.

Ранее согласованная ЕС «отсрочка» Brexit истекает 12 апреля. Между Лондоном и Брюсселем так и не заключено соглашения о выходе.

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