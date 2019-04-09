Пекин, 9 апреля, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Филиппинские рыбаки заметили у рифа Скарборо массивный американский корабль, на который садились и с которого взлетали самолеты. Он был в трех милях от рыбацкой лодки.

Official U.S. Navy Page F-35 на палубе Wasp (LHD-1)

ВМС США официально не подтвердили развертывание универсального десантного корабля Wasp недалеко от рифа Скарборо, однако сказали, что корабль участвовал в учениях с филиппинскими ВМС в заливе Субик-Бей и международных водах Южно-Китайского моря. Об этом пишет издание The Japan Times.

Речь идет о ежегодных совместных военных учениях США и Филиппин «Баликатан». В этом году универсальный десантный корабль впервые принимал участие в учениях. На нём базируются истребители пятого поколения F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США. F-35B — это вариант самолета с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

Риф Скарборо, на который также претендует Тайвань, был взят под контроль Китаем в 2012 году после продолжительного противостояния с Филиппинами. Появление в данном районе американского корабля, несущего истребители пятого поколения F-35B, безусловно, направлено против Китая.