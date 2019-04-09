Минск, 9 апреля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. ВВП России в 2019 году вырастет на 1,6% и на 1,7% в 2020 году, а ВВП Белоруссии — на 1,8% и 2,2% соответственно. Об этом говорится в представленном на сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне докладе World Economic Outlook.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Мировая экономика в нынешнем и следующем годах прирастёт на 3,3% и 3,6% соответственно. Экономика региона стран СНГ в 2019 году прибавит 2,2% и 2,3% в 2020 году.

По прогнозу МВФ, хорошие темпы роста продемонстрируют экономики Китая (рост на 6,3% и 6,1% в нынешнем и следующем годах), Индии (на 7,3% и 7,5%) и других развивающихся стран. Именно они и будут драйверами роста мировой экономики.

Для сравнения: рост экономики США прогнозируется на уровне 2,3% в нынешнем и 1,9% в следующем годах. Сопоставимые темпы роста продемонстрируют другие страны мирового Запада.

Сопоставимые темпы роста экономики будут и в Белоруссии, чей ВВП сбавит темпы из-за отсутствия компенсационной выплаты со стороны России за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере («большой налоговый манёвр»). Именно поэтому темпы роста белорусской экономики существенно упадут, инфляция вырастет на 5% и вырастет дефицит счёта текущих операций платежного баланса до 4% ВВП.

Отметим, что данные МВФ и Нацбанка Белоруссии существенно расходятся как по показателям ВВП, так и счёта текущих операций платежного баланса. В 2019 году указомАлександра Лукашенко предусмотрен рост ВВП на 4% — то есть эксперты официального Минска и МВФ не просто существенно расходятся прогнозах, их цифры различаются более чем в два раза.