Москва, 9 апреля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение продлить «дачную амнистию». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи депутатов фракции с премьер-министром.

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«Дмитрий Медведев согласился с тем, что сложившаяся ситуация несправедлива, и заявил, что правительство поддержит законопроект «Справедливой России» о продлении «дачной амнистии», — заявил Миронов.

Срок «дачной амнистии» истек 1 марта 2019 года. Депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект, продлевающий возможность зарегистрировать дом в упрощенном порядке до 1 марта 2020 года.