Москва, 9 апреля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Благоприятный новостной фон для роста цен на нефть складывается с начала недели. Для этого есть ряд причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Нефтепровод

«Угроза очередными санкциями и объявление стражей Исламской революции Ирана, а по сути всей армии Ирана, террористической организацией, а также боевые действия в Ливии, влияют на дальнейший рост нефти. Многие участники рынка опасаются дефицита нефти на мировом рынке», — считает эксперт.

Хотя по факту предпосылок для этого нет. Различные статистические отчеты показывают переизбыток нефти на мировых рынках, в особенности в США. Поэтому очередной рост цен на нефть — это обыкновенная спекуляция, и остаётся только ждать, когда она закончиться или кто-то её прекратит.

«Дальнейший рост цен невыгоден никому, кроме нефтяных компаний. Сегодня на европейской сессии нефть марки Brent торгуется в диапазоне цен $70−71,30 доллара США за баррель, следующая цель для роста это — $75. О снижении цен пока говорить не приходится.

9 апреля вечером по мск выйдет статистика от Института нефти США по недельным запасам коммерческой нефти, которая подведёт промежуточные итоги», — отметил Лисицын.