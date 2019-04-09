Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он не видит угроз для России от попыток перехода на альтернативные источники энергии. Об этом глава государства заявил сегодня, 9 апреля, на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Зеленая энергетика

По словам Путина, Россия ведет очень активную работу над созданием альтернативных источников энергии. В связи с этим никакой угрозы для России от развития данного направления просто нет.

«Мы в России активно работаем над альтернативной энергией и будем работать дальше. Я здесь не вижу вообще никаких угроз. Их не существует», — сказал российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 9−10 апреля проходит Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Этот форум является ключевой площадкой для обсуждения существующих проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне.