Москва, 9 апреля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий право граждан, оформивших «ипотечные каникулы», не уплачивать подоходный налог, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Мариус ван Роймерсвале. Сборщики налогов. 1540-е

Речь идёт о сопутствующих поправках к законопроекту о так называемых ипотечных каникулах, который находится на рассмотрении депутатов. Так, президент РФ Владимир Путин поручил проработать инициативу, которая бы позволяла гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, брать отсрочку по ипотечным платежам максимум на полгода.

Между тем после принятия законопроекта в первом чтении депутаты отметили, что инициатива повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами.

«Доходы заемщика, полученные им в ходе «ипотечных каникул», в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%», — отмечают авторы инициативы.

Они опасаются, что это может вызвать конфликты в банках, которые выступают налоговыми агентами.

В связи с этим парламентарии предлагают освободить граждан, получивших ипотечные каникулы, от уплаты подоходного налога.