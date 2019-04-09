Москва, 9 апреля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы. Об этом 9 апреля сообщает «Чемпионат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева

Мамаев заявил, что суть обвинения ему понятна, но отказался признать предварительный сговор. Он не признал нанесение побоев Сергею Гайсину и Денису Паку, отметив, что не участвовал в потасовке с чиновником Минпромторга.

«Побои Соловчуку признаю, но не из хулиганских побуждений», — сказал футболист.

Кокорин отказался признать обвинения в хулиганстве и нанесении побоев потерпевшему Виталию Соловчуку. Еще один фигурант дела, друг футболистов Александр Протасовицкий признал, что нанес два удара Соловчуку и держал Гайсина за шею для «предотвращения конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, Мамаев, Протасовицкий и братья Александр и Кирилл Кокорины были задержаны в октябре 2018 года за две драки в центре Москвы. В результате потасовок пострадали три человека: водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Срок содержания под стражей для обвиняемых продлен до 25 сентября. Первое рассмотрение дела по существу началось 9 апреля.