Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В одном из арктических регионов России в ближайшем будущем появится научный кластер, а возможности российских вузов будут использованы для подготовки кадров для работы в Арктике.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 апреля заявил в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» — 2019.

«Арктике необходима мощная научная кадровая и технологичная база. В ближайшие годы Россия интегрирует возможности университетов, которые будут готовить кадры для Арктики», — сказал президент России.

По его словам, будущее Арктики — за студенческими обменами, за созданием международных альянсов высокотехнологичных компаний, работающих в высоких широтах.

«Мы приглашаем партнеров из других стран к сотрудничеству в области судостроения, связи безопасности мореплавания, разработки ресурсов и экологической безопасности. Это будет способствовать укреплению добрососедских отношений в регионе и мирному устойчивому развитию Арктики», — сказал Владимир Путин.

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Как сообщалось, на сегодня 10% всех инвестиций в России приходится на арктическую зону, и эта доля будет только расти, заявил сегодня в Петербурге президент России.