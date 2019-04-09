Москва, 9 апреля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») вслед за Минфином опроверг налогообложение незарегистрированных весельных лодок и моторных лодок с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Якобы мы… приняли налогообложение весельных лодок и маломощных моторных лодок. Я хотел бы сообщить, что эта информация не соответствует действительности, эти лодки не подлежат налогообложению», — сообщил Макаров.

Вместе с тем депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) обратил внимание на то, что в соответствии с принятой Госдумой поправкой, лодки массой более 200 кг подлежат регистрации и таким образом «становятся объектом налогообложения транспортным налогом».

Сейчас в Налоговом кодексе прямо прописано, что весельные лодки и лодки с мотором мощностью менее 5 л. с. не выступают объектами налогообложения. Правительство внесло поправку, отменив исключение для таких ТС.

Отметим, что сейчас не все весельные и моторные лодки подлежат обязательной регистрации. Необходимость регистрации зависит от ТТХ маломерного судна, в частности от веса, длины и так далее.