Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Финляндией являются хорошими, добрососедскими. Двусторонние отношения России и Финляндии развиваются поступательно. Об этом сегодня, 9 апреля, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM На набережной Петербурга

По словам Ниинистё, в Хельсинки и Финляндию из России приезжают очень много туристов. А Санкт-Петербург является первым городом по посещаемости финскими туристами на территории России.

«Надеюсь, что финские туристы ведут себя правильно», — уточнил Ниинистё у Путина.

«Нормально, туристы ведут себя нормально, закусывают, так что с ними всё в порядке», — ответил глава Российского государства.

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