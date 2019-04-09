Москва, 9 апреля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Двусторонние отношения России и Финляндии развиваются поступательно. Об этом сегодня, 9 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом Финляндии Саули Ниинистё на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, контакты двух стран поддерживаются на уровне администраций президентов, на уровне правительств, парламентов. Это сказывается и на товарообороте: товарооборот растёт.

«Финляндия сейчас возглавляет Арктический совет и много сделала за последние полтора-два года», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Санкт-Петербурге открылся V Международный форум «Арктика — территория диалога». Тема форума в 2019 году — «Арктика. Океан возможностей».

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