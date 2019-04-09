Кампала, 9 апреля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного расследования в отношении похищения американской туристки и ее гида. Похищенных освободили в воскресенье, 7 апреля, их удерживали в течение шести дней, сообщает Daily Monitor Uganda.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Уганда должна найти похитителей американской туристки и ее гида перед тем, как люди начнут чувствовать себя в безопасности и вновь ездить туда. Предайте их правосудию публично и быстро!», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter 8 апреля в ответ заявление президента Уганды Йовери Мусевени о том, что Уганда безопасна для путешественников.

«Уганда безопасна», — написал Мусевени на своей странице в Twitter, добавив, что власти «разберутся с отдельными преступниками» и «продолжат усиливать безопасность в национальных парках».

Кимберли Эндикотт и ее гид Жан-Пол Миренге были похищены из национального парка Королевы Елизаветы во вторник 2 апреля. После выплаты выкупа похитители освободили заложников.