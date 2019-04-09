Москва, 9 апреля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Турпоток из России в турецкую Анталью за январь-март 2019 года увеличился на 74%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Mbilgen Анталья

В первом квартале в отелях провинции Анталья отдохнули почти 137 тыс. российских туристов, это 23,93% от общего количества иностранных туристов на турецком курорте.

Всего за три первых месяца 2019 года в Анталье побывали 571 тыс. иностранных туристов (рост 25% по сравнению с тем же периодом 2018 года). Больше всего из Германии — 151 тыс. туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Турция стала самой посещаемой российскими туристами страной в 2018 году — туристами из России было совершено 5,7 млн поездок.

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