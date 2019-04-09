Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, такие оценки Минэнерго сообщил глава министерства Александр Новак в ходе форума «Арктика — территория диалога», который начался сегодня, 9 апреля, в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Международный арктический форум

По словам министра, потребление газа растет быстрее потребления всех видов энергии в мире. За последние десять лет глобальный спрос на газ вырос на 40%. Десять лет назад мировыми экспортерами СПГ являлись восемь государств, стран-потребителей было примерно столько же. К 2018 году сжиженный газ в качестве топлива потребляют уже 42 страны: наибольший спрос идет из государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

«К 2035 году спрос на СПГ в мире составит 300−350 млн тонн. У России есть все возможности, чтобы занять около 40% этой ниши. Это потребует огромных инвестиций и создаст серьезный заказ для отечественной промышленности и науки», — добавил министр.

Основной вклад в общий объем экспортируемого СПГ внесут арктические проекты на Ямале и Гыдане.

«Арктический газ конкурентоспособен, — подчеркнул Новак. — На это влияет и высокое качество топлива, и себестоимость добычи, и транспортная логистика через Северный морской путь, которая укорачивает транспортное плечо».