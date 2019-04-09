Москва, 9 апреля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Говоря о важнейших факторах для российского рубля на сегодня, 9 апреля, июньские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 12:00 мск выросли на 1,3%, до $ 71,28 за баррель. Это максимальный дневной прирост с 7 ноября. Цены на Brent выросли за неделю уже более чем на 4%, сломив волю шорт-селлеров, активизировавшихся при достижении чёрным золотом отметки $70, и формируя всё более отчётливый восходящий тренд — и всё это происходит на фоне удивительного, ничем не объяснимого с точки зрения всеобщих ожиданий молчания Дональда Трампа по этому поводу в своём Твиттере, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Основная причина роста — ситуация в Ливии. Хотя поход повстанцев на Триполи напрямую не угрожает экспорту и поставкам нефти из этой нефтеносной североафриканской страны, угроза санкций создает существенный повышательный импульс в ценах на нефть (который пока хотя и заметен, но всё же не вполне адекватен складывающейся ситуации), в частности, поскольку рынок уже сталкивается с более жесткими условиями поставок на фоне санкций в отношении Венесуэлы и Ирана», — пояснил эксперт.

Ситуация в сочетании с продолжающимися сокращениями производства со стороны ОПЕК и России и санкциями США в отношении Венесуэлы и Ирана создает крайне бесперспективные условия для тех, кто хотел бы видеть более низкие цены на энергоносители, — особенно вышеупомянутого президента США Дональда Трампа.

Сегодняшний календарь макростатистики достаточно беден. Обращают на себя внимание лишь вечерние публикации по Штатам — не слишком популярные, но достаточно информативные релизы по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за февраль и индексу делового оптимизма малого бизнеса NFIB за март. Последний, как мне кажется, представляет собой достаточно интересный опережающий индикатор, актуальный в контексте общеизвестных рецессионных опасений.

«Говоря непосредственно о рубле, 9 апреля с открытия за первый час торгов он существенно укрепился с 65,44 до 64,76. Факт бодрого пробития многомесячного уровня сопротивления, отметки 65 рублей за доллар, сугубо с технической точки зрения сулит поход рубля к рубежам 63,70−63,80. Ещё 8 апреля ничего подобного не наблюдалось.

Картина может укрепиться по результатам аукциона по размещению ОФЗ 10 апреля. Превосходные параметры риск/доходность в российском рублёвом госдолге на фоне отсутствия чёткости о временных рамках введения новых санкций толкают нерезидентов ко всё большему и большему объёму покупок», — отметил Рожанковский.

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