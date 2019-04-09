Вильнюс, 9 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Мемориальная доска нацистского пособника, повинного в гибели 14 тысяч евреев в Шяуляйском гетто, Йонаса Норейки, будет восстановлена. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 9 апреля, объявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Ещё накануне он утверждал, что самоуправление этого делать не будет, однако после ряда критических высказываний представителей националистов, поменял мнение.

Alma Pater Доска нацисту

Теперь Шимшюс утверждает, что надо «после акта вандализма» «восстановить ситуацию, которая была до вчерашнего утра», а уже потом решать, снимать доску или нет.

Аналогичное заявление сделал и премьер Сквернялис, который утверждал, что «нужно восстановить тот факт, который был до акта вандализма, а потом уже дальше говорить, снимать ли, историки должны представить свои предложения и рекомендации».

Мемориальную доску Йонасу Норейке утром 8 апреля кувалдой разбил литовский политический деятель Станисловас Томас. Свой акт он транслировал в прямом эфире в социальной сети Facebook. Томас подробно рассказал о роли Норейки в Холокосте как на литовском, так и на английском языке, а затем кувалдой, забравшись на стремянку, разбил памятную доску. После этого он выразил сожаление, что Норейка в Литве считается национальным героем, а литовская молодёжь воспитывается толерантному отношению к нацизму и фашизму.