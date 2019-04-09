Москва, 9 апреля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. То обстоятельство, что в России находится порядка 4,8 миллиона трудовых мигрантов из соседних стран Азии и в 2018 году они перевели рекордные суммы денег на родину, не свидетельствует об улучшении экономической ситуации, считает доктор экономических наук, профессор и публицист Никита Кричевский. Аргументы в пользу этого довода он привел на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Кровь экономики — не деньги, а труд. Своей крови у России не хватает, приходится прибегать к постоянным миграционным вливаниям. Но и здесь поток доноров пересыхает: за прошлый год в страну въехало всего 124,9 тыс. трудовых мигрантов, что в разы меньше, чем годом ранее. Вроде бы высвобождаются рабочие места, но они низкоквалифицированные, граждане России работать на них не хотят. Значит, впереди рост расценок и тарифов на подобные услуги.

Естественный прирост населения теперь уже точно сменится устойчивой убылью. Хорошее развитие нацпроекта по демографии. Уменьшится ли преступность? Вопрос спорный: львиная доля преступлений совершается коренными жителями, однако из-за широкого резонанса преступлений гастарбайтеров внимание общества приковывается как раз к проблемам миграции. А тут ещё жесткая клановость при распределении финансовых потоков. В итоге к 2050 году не вымрем, но скатимся на задворки цивилизации».

Напомним, данные о том, что на территории России находятся 2,5 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана, по 0,5 миллиона из Казахстана и Киргизии, по 900 000 из Туркмении и Азербайджана, содержатся в докладе ООН о ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в Европе и Центральной Азии.

Помимо этого, Всемирный банк в отчёте о миграции и развитии приводит данные том, что в 2018 году рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд.