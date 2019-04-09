Пекин, 9 апреля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Безопасного уровня потребления алкоголя не существует, к такому выводу пришли участники совместного китайско-британского научного исследования, которое развенчивает убеждение, что потребление алкоголя в умеренных дозах защищает от инсульта. Об этом сообщает AMNA.

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В Китае в исследовании приняли участие 512 000 человек. Результаты показали, что что риск гипертонии и инсульта при употреблении алкоголя неуклонно растет. Исследователи во главе с доктором Эоной Милгуд из Университета Оксфорда, которые сделали соответствующую публикацию в медицинском журнале The Lancet, заявили, что не существует никакого защитного эффекта от умеренного потребления алкоголя против инсульта, его вероятность возрастает даже от малейшего употребления. Менее ясным является заключение о риске развития инфаркта, так что этот вопрос будет изучен в дальнейшем.

Ученые оценили, что регулярные 280 грамм чистого алкоголя в неделю увеличивают риск инсульта на 35%, потребление 10−20 грамм в день увеличивает риск инсульта на 10−15%.