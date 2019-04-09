Астана, 9 апреля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Объем перевозок железнодорожным транспортом в Казахстане по итогам января-февраля 2019 года составил 62,1 млн тонн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 9 апреля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

makamuki0 Железнодорожные пути

За отчетный период грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 3%, до 45,1 млрд тонно-километров. Доходы от перевозки грузов и багажа составили 71,5 млрд тенге ($188 млн), что на 37% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.

Напомним, по итогам 2018 года доходы от перевозки грузов составили 771,6 млрд тенге ($2 млрд), что на 10,8% больше, чем в 2017 году.