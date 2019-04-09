Москва, 9 апреля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. На предприятиях, подведомственных Роскосмосу и «Ростеху», выявлены крупные хищения. Об этом говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, который поступил в Совет Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Речь идёт о сумме, превышающей 1,6 млрд рублей. Эти средства были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела.

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Всего в 2018 году Генпрокуратура вместе с правоохранительными и контролирующими органами провела проверки деятельности около 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов госвласти. В их числе такие госкорпорации как Роскосмос, Росатом и концерн «Алмаз-Антей», сообщает РИА Новости. Также проверки коснулись МЧС, ФСИН и Роспатента. Были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения и другие нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года по результатам проверок, проведённых Генпрокуратурой РФ в госкорпорации «Роскосмос», в ходе которых были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе и связанные с гособоронзаказом, было возбуждено 16 уголовных дел. В частности, в госкорпорации допускались срывы сроков оборонных заданий, имели место поставки некачественной продукции и «в целом отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли». В общей сложности было зафиксировано 1,7 тысячи различных нарушений.