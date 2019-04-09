Москва, 9 апреля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Рубль 8 апреля укрепился ко всем иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 64,87 руб., евро/рубль — на 0,31%, до 73,07 руб., фунт/рубль — на 0,50%, до 84,83 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Рубль подорожал на фоне дорожающей нефти и общего ослабления американской валюты. Цена на нефть марки Brent превысила $71 за баррель. На глобальном валютном рынке трейдеры стали корректировать свои открытые позиции в преддверии публикации протокола FOMC с последнего заседания и заседания ЕЦБ с пресс-конференцией Марио Драги, которые в этот раз состоятся 10 апреля.

Сегодня, 9 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Текущая цена — $71,15. По ней ближайшая цель — $71,60. Своим ростом она продолжит оказывать поддержку рублю. Спрос на ОФЗ остается высоким.

Индекс RGBI вырос на 0,10%, до 136,75. По паре доллар/рубль стоит рассмотреть падение до 64,50. Это 50% — уровень от восходящего движения с 63,83 до 65,85 руб.

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