Оттава, 9 апреля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Сильный снегопад обрушился на восточные провинции в Канаде — Нью-Брансуик и Новая Шотландия. В результате снегопада затруднена работа аэропортов, передает телеканал CTV.

rooster133 Снег в аэропорту

Согласно данным метеорологического бюро Канады, ожидается выпадение около 20 см снега за сутки, что считается месячной нормой для региона. Из-за снегопада в провинциях задержан или отменен ряд авиарейсов. Полиция предупредила автомобилистов об ухудшении видимости на дорогах и посоветовала им воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Канаде произошло массовое ДТП с участием 70 автомобилей на скоростном шоссе в провинции Онтарио. Причиной столь масштабной автомобильной аварии стали неблагоприятные погодные условия, вызванные мощным снегопадом.