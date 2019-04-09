Цзинань, Китай, 9 апреля, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Авиакомпания Tibet Airlines запустила свой первый международный пассажирский авиамаршрут между столицей китайской провинции Шаньдун городом Цзинань и столицей Финляндии Хельсинки, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

byeangel Самолёт авиакомпании Tibet Airlines

Первый самолет вылетел из Цзинаньского международного аэропорта 8 апреля, впервые напрямую связав город с Северной Европой. Генеральный директор авиакомпании Бай Вэйсань отметил, что рейс будет осуществляться раз в неделю, однако, если потребуется, частота будет увеличена до двух раз в неделю.

Рейс будет вылетать из Цзинаня в 15:30 по местному времени каждый понедельник и вылетать обратно из Хельсинки в 22:30 по местному времени того же дня.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Shandong Airlines сообщила о намерениях увеличить число внутренних и международных рейсов, сделав у пор на рейсы до Японии и Южной Кореи.