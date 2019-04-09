Бразилиа, 9 апреля, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил военного вмешательства в дела Венесуэлы, сообщает агентство Reuters.

Fabio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil Жаир Болсонару

По его словам, в настоящее время власти Бразилии работают с американским правительством, чтобы «посеять раздор» в вооруженных силах Венесуэлы. Болсонару заявил, что на случай военной интервенции в Боливарианскую Республику он обратится к Совету национальной обороны Бразилии и попросит координации действия властей по этому вопросу.

«Мы не можем допустить, чтобы Венесуэла стала новой Кубой или Северной Кореей», — добавил он.

Болсонару не исключил, что в случае военного вторжения в Венесуэле будут действовать партизанские отряды, которые будут бороться с оккупантами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта МИД Бразилии призвал Россию «убираться» из Венесуэлы. По словам главы бразильского МИД, Россия за счет своего присутствия якобы помогает удерживать у власти законно избранного президента Николаса Мадуро. В связи с этим Бразилия призывает Россию прекратить «вмешательство» в дела Боливарианской Республики.