Москва, 9 апреля, 2019, 03:27 — ИА Регнум. Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.

Col. Hans Landa Кирилл Серебренников

Комментируя вердикт суда, глава Минкультуры РФ отметил, что считает «избыточным» домашний арест как меру пресечения по статье об экономических преступлениях. И дело тут не в том, что Серебренников — деятель культуры.

По словам Мединского, суд в итоге придет к решению по делу Серебренникова.

«Но изменение меры пресечения — это очень хорошо, поскольку это уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему», — сказал Мединский.

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Напомним, Серебренников является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В 2017 году он был помещён под домашний арест. 8 апреля Мосгорсуд освободил его из-под домашнего ареста: с него взята подписка о невыезде.