Иерусалим, 9 апреля, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Признание Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией — это важный шаг со стороны Вашингтона, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

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Комментируя решение, принятое в Белом доме по поводу КСИР, Нетаньяху написал, что благодарен президенту США Дональду Трампу. Он отметил, что этот шаг со стороны США — ещё один важный «ответ» по ближневосточной проблеме.

«Мы продолжим всячески сотрудничать в противодействии иранскому режиму, который угрожает Государству Израиль, угрожает США и всему миру», — написал Нетаньяху.

Напомним, США признали КСИР террористической организацией. В ответ Тегеран признал террористической американскую армию.