Уфа, 9 апреля, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Финская компания Rovio Entertainment Corporation, разработчик игровой франшизы Angry Birds («Злые птички») обратилась в арбитражный суд Башкирии с исковыми заявлениями в отношении 13 индивидуальных предпринимателей республики. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Суд

Четыре иска зарегистрированы судом 5 апреля, остальные девять заявлений датированы 8 апреля. Сумма исковых требований по основной массе заявлений составляет 60 тыс. рублей, еще по двум искам — 75 и 80 тыс. рублей. Суть исковых заявлений пока неизвестна.

Однако, согласно данным суда, всего с июля 2018 года компания подала на территории России 123 исковых заявления в отношении предпринимателей и компаний Новгородской, Московской, Свердловской, Новосибирской, Самарской областей, а также Татарии, Чувашии и Удмуртии. Все заявления касаются нарушения прав на использование товарного знака. По ранее поданным искам уже приняты решения об их удовлетворении, причем сумма выплат составляет от 62,5 до 200,7 тыс. рублей, включая госпошлину.

В настоящее время суд рассматривает заявления финской компании в порядке упрощенного производства.

Персонажи игры Angry Birds — птички и свинки — невероятно популярны по всему миру. Кроме компьютерных игр, они встречаются в качестве изображений на одежде, в виде игрушек, ластиков и другой продукции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2016 года вышел полнометражный мультфильм «Angry Birds в кино» совместного производства США и Финляндии.

На август 2019 года запланирован выход сиквела «Angry Birds в кино 2». Об участии в проекте ранее заявила известная хип-хоп исполнительница Ники Минаж. Над созданием мультфильма работает режиссер Туроп Ван Орман («Удивительные злоключения Флэпджека»).

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