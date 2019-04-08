Вашингтон, 8 апреля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Увольнение происходит на следующий день после отставки Кирстен Нильсен — экс-министра национальной безопасности, непосредственного начальника Аллеса.

В сферу ответственности USSS входит, в частности, охрана президента и других высокопоставленных чиновников американского правительства.

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