Москва, 8 апреля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля противоречит резолюциям СБ ООН, заявил 8 апреля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Эрдоганом.

David King Голанские высоты

«Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете, она изложена в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел. Это решение противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — сказал Владимир Путин.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что российская позиция по данному вопросу неизменна и полностью соответствует нормам международного права и Организации Объединенных Наций.

Напомним, Голанские высоты являются территорией Сирийской Арабской Республики и на данный момент оккупированы Израилем.