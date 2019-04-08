Москва, 8 апреля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Михаила Иванкова новым руководителем Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), сообщает пресс-служба правительства России.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Ранее, напомним, Михаил Иванков занимал должность заместителя руководителя федеральной службы.

Прежний глава Роструда Всеволод Вуколов освобождён от должности и назначен заместителем министра труда и социальной защиты России.

Вуколов возглавлял Роструд с 2013 года. До этого работал управляющим директором «Объединённой промышленной корпорации». В конце 1990-х годов был заместителем губернатора Красноярского края.

Информация о том, что Вуколов может перейти на службу в Минтруд появлялась в ряде СМИ ещё в марте. Так, РБК сообщал со ссылкой на источники, что в министерстве Вуколов будет курировать вопросы государственной политики в сфере трудовых отношений, заработных плат работников, уровня жизни и доходов населения.