Нижний Новгород, 8 апреля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Мужчины, тела которых извлекли из-под завалов после обрушения кровли и стены одного из цехов завода «Химмаш», могли заниматься несанкционированным сбором металлолома. Всего на территории цеха в момент аварии находились шесть человек.

52.mchs.gov.ru Обрушение кровли здания в Дзержинске

«Двое из них оказались под завалами. Еще четверо, по предварительным данным, разбежались», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дзержинске вечером 8 апреля обрушилась кровля неэксплуатируемого здания на территории завода «Химмаш».

По данным МЧС, при производстве демонтажных работ произошло обрушение кровли на площади 3,2 тыс. кв. метров. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Нижегородской области, проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в СУ СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным, в результате обрушения погибли двое человек.