Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. В дни проведения международного арктического форума в Санкт-Петербурге будут вводиться временные ограничения движения по Южному и Центральному участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом сообщили 8 апреля в ООО «Магистраль северной столицы» (оператор ЗСД).

Компас и карта. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Кратковременные ограничения возможны 8−10 апреля на участке ЗСД от КАД (Юг) до набережной Макарова и в обратном направлении.

«Ограничения вводятся профильными государственными органами на время прохождения организованных колонн и снимаются сразу по факту их проезда», — пояснили в пресс-службе «МСС».

Водителей в петербургском регионе просят иметь в виду этот факт при планировании маршрута и использовать навигаторы с оперативной информацией о дорожной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании V Международного форума «Арктика — территория диалога». который пройдет в Санкт-Петербурге 9−10 апреля.