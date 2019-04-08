Улан-Удэ, 8 апреля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В Бурятии выявили 750 сакральных объектов, которые будут исключены из программы «Дальневосточный гектар». Как сообщили ИА REGNUM в министерстве имущественных и земельных отношений республики, данные о них появятся в открытом доступе одновременно с началом работы программы на территории республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Список не окончательный и в районах продолжается работа по определению и предоставлению информации о запретных территориях. Среди них такие известные священные места, как сакральные камни «Янжима» и «Буха-Шулуун» в Баргузинском районе, самая большая буддийская ступа в России Джарун Хашор в Кижингинском районе и другие.

По словам главы минимущества Маргариты Магомедовой, ограничивающий действие программы законопроект разработан потому, что традиционные места поклонения населения Бурятии не подпадают под нормы действующего законодательства.

«Это элементы природного ландшафта — деревья, ключи, скалы, перевалы, целебные источники (аршаны) и другие, являющиеся местами поклонения, отправления обрядов и одновременно элементами культурного наследия этноса, имеющие значение как особые места единения человека с природой», — отметила министр.

В законе будут сделаны исключения и для Центральной экологической зоны Байкала. Кроме того, бесплатный гектар не получится взять на территории столицы республики и в двадцатикилометровой буферной зоне вокруг нее, на землях, необходимых для республиканских и муниципальных нужд.

Напомним, на территории республики программа стартует 1 июля 2019 года. Однако с этого момента бесплатно выбрать и получить в пользование земельный участок смогут только жители Бурятии. С 1 февраля 2020 года это право будет распространено на всех дальневосточников и, наконец, с 1 августа 2020 года «дальневосточные гектары» в республике станут доступны всем россиянам.

Напомним, Бурятия и Забайкалье были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный указом президента России Владимира Путин в ноябре 2018 года. В качестве положительных последствий этого решения чиновники называли распространение действующих на Дальнем востоке программ, в том числе бесплатного гектара, на два новых региона.

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