Москва, 8 апреля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Санкции США против России поставлены Вашингтоном на поток, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова американского сенатора Марка Рубио об усталости от антироссийских санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкционная политика в отношении РФ, которую проводят США последние годы, — это беспрецедентная попытка давления на суверенное государство, — сказал Шаповалов. — Разные органы государственной власти США, и государственный департамент, и Конгресс, штампуют антироссийские санкции. Процесс поставлен на поток. Фактически данная усталость не удивительна. Речь идёт о деятельности, которая, с одной стороны, приобрела невиданный масштаб, а с другой стороны, не даёт никаких ощутимых результатов».

Соответственно у инициаторов и участников данного процесса возникает резонный вопрос о разумности действий, которые не приносят никаких результатов. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что свою роль сыграло и фиаско расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Шаповалов полагает, что это событие заставило представителей американского истеблишмента поставить под сомнение целесообразность проведения политики санкций в отношении РФ.

«Если нет прямых улик, свидетельствующих о том, что существовал сговор между кандидатом в президенты США и Россией, то в принципе можно поставить под сомнение всю конструкцию, потому что она базируется на априорности вины России за всё, что происходит в мире, — сказал Шаповалов. — Тем более что внутриполитический конфликт в США никуда не делся, и он набирает обороты. Целый ряд важных внутриполитических вопросов, которые подняты администрацией Трампа, встречают сопротивление со стороны его оппонентов».

Иными словами, на фоне нарастающего комплекса внутриполитических проблем даже для самых последовательных борцов с мифической российской угрозой она, как считает эксперт, становится неочевидной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конгрессе США зазвучали заявления о снижении энтузиазма в отношении санкционного давления на РФ.

«Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций», — заявил один из авторов законопроекта об антироссийских санкциях, сенатор Марко Рубио.