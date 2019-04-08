Минск, 8 апреля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что победу во втором туре президентских выборов на Украине одержит действующий глава государства Пётр Порошенко. Об этом он заявил в интервью турецкому информагентству Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Никто там ничего не выиграл. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Но я всё же склонен думать, что эти выборы выиграет Порошенко», — сказал белорусский лидер.

Он выразил мнение, что Порошенко «сделает всё» для того, чтобы одержать победу во втором туре, чтобы ему не пришлось «залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его».

При этом Лукашенко отказался сравнивать кандидатов в президенты Украины, отметив, что «очень хорошо» знает Порошенко, а Зеленского видел «только в кино».

Как передавало ИА REGNUM, наибольший результат в первом туре выборов на Украине получил актёр и шоумен Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,24% избирателей. Действующий президент Пётр Порошенко с трудом занял второе место, набрав 15,95% голосов. На третьем месте оказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13,4%.

Второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.