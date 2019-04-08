Москва, 8 апреля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль остается в рамках восходящей тенденции. В свою очередь, фундаментальным основанием для роста остается: усилившаяся санкционная риторика со стороны США в отношении России, а также негативный тренд — распродаж валют EM, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

До середины текущей недели, в ожидании данных по инфляции в США, волатильность на отечественном валютном рынке может быть низкой. При этом есть вероятность, что инфляция как минимум стабилизируется, на это указывают пятничные данные с рынка труда, в том числе продолжающийся рост заработных плат и количество новых рабочих мест.

«До середины недели пара доллар/рубль, скорее всего, останется вблизи текущих уровней 65,20—64,80. Дальнейшее движение будет зависеть от данных и реакции на них американской валюты», — считает эксперт.

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